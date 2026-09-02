Η μάστιγα των στοιχηματιών στο τένις δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Και ο Ματέο Μπερετίνι, μετά τη νίκη του επί του Σταν Βαβρίνκα, με την οποία ξεκίνησε το US Open και η οποία σφράγισε το τέλος της καριέρας του Ελβετού στα Slam, αποκάλυψε το περιεχόμενο ενός μηνύματος που έλαβε ο αδελφός του, Ιάκωβος, κατά τη διάρκεια του Ρολάν Γκαρός:

«Κέρδισα ένα παιχνίδι και του έστειλαν μηνύματα που το νόημά τους ήταν: “Ο Ματέο είναι άχρηστος, αν δεν του πεις να χάσει, θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου”».

Η ερώτηση των δημοσιογράφων ακολούθησε τη συμφωνία μεταξύ του US Open, της USTA και της Kalshi, του νέου «Official Prediction Market Partner» (Επίσημου Εταίρου Αγοράς Προβλέψεων), του τουρνουά και της αμερικανικής ομοσπονδίας.

Μια συνεργασία που αποσκοπεί, σύμφωνα με την USTA, στη δημιουργία νέων μορφών αλληλεπίδρασης για τους φιλάθλους, προστατεύοντας παράλληλα την ακεραιότητα των αγώνων, αλλά που παρ’ όλα αυτά άνοιξε τη συζήτηση.

«Το ζήτημα των στοιχημάτων είναι ένα περίπλοκο θέμα», πρόσθεσε ο Μπερετίνι, «επειδή οι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και εμού, έχουν λάβει μηνύματα στο παρελθόν. Εγώ ο ίδιος έχω βιώσει στιγμές που δεν ένιωσα ιδιαίτερα άνετα παίζοντας, με ανθρώπους γύρω από τα γήπεδα να ενοχλούν το παιχνίδι κάνοντας πράγματα που δε θεωρώ ότι σχετίζονται με το τένις.

Πρέπει να προστατεύσουμε τους παίκτες και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους».