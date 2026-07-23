Η Ηλιούπολη έχει γίνει το πιο γνωστό όνομα όταν η κουβέντα πάει σε στημένα ματς στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι η μοναδική, κι αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ την είχε ήδη τιμωρήσει, μαζί με τον Παναργειακό, για το μεταξύ τους 1-1 της 2ας Φεβρουαρίου 2025, κρίνοντας σε βαθμό «comfortable satisfaction» πως το παιχνίδι ήταν στημένο. Πρόστιμο 50.000 ευρώ σε κάθε ομάδα, οριστικό μετά την απόρριψη της έφεσης. Ωχ, αμάν-αμάν.

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