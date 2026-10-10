Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπέταξε τον Λουτσιάνο Νταρντέρι με 2-0 σετ, πήρε το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του Shanghai Masters και έφτασε το ορόσημο των 400 νικών στην καριέρα του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.43) με πειστική εμφάνιση απέναντι στον Νταρντέρι (Νο.21), ο οποίος βρίσκεται στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του, πήρε τη νίκη με 6-3, 6-4 σετ και… «πέταξε» στους «32», χωρίς να έχει χάσει σετ μέχρι στιγμής στη Σανγκάη. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τέιλορ Φριτζ (Νο.12), την Δευτέρα (12/10).

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