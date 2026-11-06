Ο Χρήστος Μουζακίτης θα ενισχύσει την εθνική Ελπίδων στους δύο κρίσιμους αγώνες με την Ισλανδία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της πρόκρισης στην τελική φάση του Euro U21.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης κάλεσε τον μέσο της Χαλ προκειμένου να βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας να πετύχει τον προαναφερόμενο στόχο.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 12/11 στην Ισλανδία, ενώ το δεύτερο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στις 16/11.

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