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Ο Χρήστος Μουζακίτης θα ενισχύσει την εθνική Ελπίδων στους δύο κρίσιμους αγώνες με την Ισλανδία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της πρόκρισης στην τελική φάση του Euro U21.
Ο Γιάννης Ταουσιάνης κάλεσε τον μέσο της Χαλ προκειμένου να βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας να πετύχει τον προαναφερόμενο στόχο.
Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 12/11 στην Ισλανδία, ενώ το δεύτερο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στις 16/11.
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