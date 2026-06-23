Με δύο γκολ του Χάαλαντ, η Νορβηγία λύγισε με 3-2 τη αξιόμαχη Σενεγάλη στη Νέα Υόρκη και τσέκαρε το εισιτήριο της για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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