To απόστημα έσπασε στο ελληνικό μπάσκετ σε τέτοιο βαθμό που αιφνιδίασε ακόμη και αυτούς που μετά μανίας το κυνηγούσαν. Φθάσαμε σε χρόμη μηδές σε προφυλακίσεις και ανοίγει η βεντάλια με τα εμπλεκόμςνα πρόσωπα που έφθασαν μέχρι την κορυφή της πυραμίδας.

Ο μέχρι πρότινος της Ομοσπονδίας και πανίχυρος παράγοντας Βαγγέλης Λιόλιος είναι εκτός μπάσκετ, πίσω από τη φυλακή, ενώ μεγαλοστελέχη και διαιτητές ακολούθησαν την ίδια διαδρομή μετά τις απολογίες τους. Πολύς κόσμος του μπάσκετ αισθάνεται δικαίωση για τον δόμο που πήραν τα πράγματα, καθώς ο δρόμος της εξυγίανσης θα φέρει στο άθλημα μια άλλη εικόνα καθαρή, στην οποία ο κάθε κατεργάρης θα κάθεται στον πάγκο του και δεν θα σκέφτεται καν να αλλοιώσει αποτελέσματα.

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