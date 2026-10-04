Εδώ είναι Ελλάδα. Τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους και δεν υπάρχει περίπτωση κάποιες ομάδες να στραφούν νομικά εναντίον άλλων, όπως γίνεται αυτή την ώρα στην Αγγλία με τη Μάντσεστερ Σίτι. Την ίδια τακτική ακολουθεί και η ΕΠΟ με τα όργανά της που πότε χαριεντίζονται με τον ΟΦΗ, και πότε χαϊδεύουν τον Βόλο και τον Πανσερραϊκό.

Και συ ρε μπάμια, που τα χώνεις σε διαρκείας, σε κουπόνια και σε πλατφόρμες βαυκαλίζεσαι με τις επιτυχίες-φωτοβολίδες της Εθνικής και των ομάδων στην Ευρώπη και φαντασιώνεσαι ότι είσαι στο επίπεδο της Αγγλίας και της Γερμανίας. Στην πραγματικότητα απέχεις έτη φωτός, ακόμα και από την Τουρκία που δεν χαμπαριάζει να συλλαμβάνει μέρα μεσημέρι δεκάδες διαιτητές και παράγοντες. Μέχρι και τον Τούρκο Λανουά έχωσε στην ψειρού, ο σουλτάνος.

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