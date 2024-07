Μία «προφητική» φωτογραφία σε φιλανθρωπικό ημερολόγιο του 2008 εικονίζει τον άσο των γηπέδων Λιονέλ Μέσι να αγκαλιάζει τον νεογέννητο τότε Λαμίν Γιαμάλ. Το στιγμιότυπο που τραβήχτηκε 16 χρόνια πριν, μοιάζει να δείχνει τη συνέχεια και την εξέλιξη στην κορυφή των σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου διεθνώς.

Ήδη, ο Λαμίν Γιαμάλ σε ηλικία μόλις 16 ετών τρελαίνει κόσμο με τις επιδόσεις του στο Euro, φορώντας τη φανέλα της Ισπανίας, με κορυφαία στιγμή του το απίθανο γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τύχη παράξενη, συγκυρία ή ίσως και μία σχεδόν προφητική στιγμή έβαλε τον μικρό, πέντε μηνών τότε, Γιαμάλ στην αγκαλιά του σταρ της Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι σε μια ιστορία που σίγουρα ξαφνιάζει. Ήταν μια φωτογράφηση φιλανθρωπικού χαρακτήρα για το αθλητικό ημερολόγιο του 2008 σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Μπαρτσελόνα και της UNICEF.

Για την εικόνα μίλησε ο δημιουργός της, ο φωτογράφος Χοάν Μονφόρτ που έζησε από κοντά την πρώτη γνωριμία Μέσι – Γιαμάλ. «Ο Λαμίν ήταν πολύ φιλικός. Κέρδισε τον Μέσι με δύο χαμόγελα» είπε ο φωτογράφος που με τη δημοσιοποίηση της εικόνας προκάλεσε…πανικό στα social media.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail ο Οριόλ Κανάλς, τότε επικεφαλής μάρκετινγκ της εφημερίδας Sport, ήταν εκεί. «Ο Μέσι εντυπωσιάστηκε περισσότερο από το μωρό παρά από την κάμερα», θυμάται ο Κανάλς για τον ντροπαλό Μέσι, ο οποίος είχε μόλις αρχίσει να ξεχωρίζει μετά το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ήταν τέλη του 2007 και η «Sport» διοργάνωσε τη δεύτερη έκδοση ενός φιλανθρωπικού ημερολογίου στο οποίο κάθε μήνα ένας παίκτης της Μπάρτσα πόζαρε για μια φωτογραφία με παιδιά. Η Ισπανική εφημερίδα, σε συμφωνία με τον σύλλογο, επέλεξε παίκτες της Μπαρτσελόνα για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν – κανονικά ένας ποδοσφαιριστής ανά ημέρα – στα αποδυτήρια του «Καμπ Νόου».

Στην πρώτη έκδοση, στον προγραμματισμό κυριάρχησε η βιασύνη. «Είχαμε την ιδέα για πολύ καιρό. Αλλά το πρώτο ημερολόγιο φτιάχτηκε μέσα σε πέντε ημέρες. Ήταν τρελό, αλλά και με όλες τις ιδιαιτερότητες των παικτών», θυμάται ο Κανάλς. Εκείνη την εποχή, τα παιδιά που συμμετείχαν στις φωτογραφήσεις ήταν γνωστοί ή μέλη της οικογένειας των ομάδων της Ισπανίας.

Τη δεύτερη φορά, όμως ήταν διαφορετικά. «Είχαμε περισσότερο χρόνο και ζητήσαμε από τη UNICEF να μας στείλει κάποια παιδιά», τονίζει ο Κανάλς.

Ο Μουνίρ Νασράουι και η Σέιλα Εμπανά, γονείς του Λαμίν και κάτοικοι της γειτονιάς Rocafonda, αποφάσισαν να βάλουν τον γιο τους στην κλήρωση. Ίσως ήταν τύχη ή ίσως ήταν η μοίρα. Ο Λαμίν ήταν ένας από τους εκλεκτούς. Και ίσως ήταν σύμπτωση ότι εμφανίστηκε στην αγκαλιά του Μέσι.

Όπως και 17 χρόνια αργότερα, ο πατέρας του νεαρού ποδοσφαιριστή βρήκε ξανά τις φωτογραφίες και τις δημοσίευσε στα social media. Η εικόνα έχει γίνει viral, παίζει παντού, όλοι αναρωτιούνται αν είναι… fake.

Ήταν μία περίοδος σκληρής δουλειάς, που είχε αλλαγές της τελευταίας στιγμής και πολλή αναμονή, θυμάται ο Kανάλς. Μια από αυτές τις ημέρες, εμφανίστηκε ο Λιονέλ. «Νομίζω ότι ήταν μετά από μια προπόνηση. Ο Μέσι ήταν εξαιρετικά ντροπαλός, κάπως σφιγμένος και πολύ επιφυλακτικός, ντράπηκε ακόμη και να κρατήσει το παιδί στην αγκαλιά του. Ή τουλάχιστον έτσι αντιλήφθηκα. Αλλά όταν κάποιος έβγαλε ένα παπάκι, άρχισαν όλοι να γελούν και η ένταση χάθηκε αμέσως. Τώρα, με τρία παιδιά και είκοσι χρόνια μεγαλύτερος, θα ήταν σίγουρα πολύ διαφορετικά», εξηγεί ο Κανάλς. Πίσω από την κάμερα, συγκεντρωμένος στη δουλειά του ήταν ο Mονφόρτ.

Ο φωτογράφος δεν θυμόταν αυτά τα στιγμιότυπα μέχρι που ένας δημοσιογράφος από τη «Sport», όπου εργαζόταν τότε, του έγραψε το βράδυ της Τετάρτης και του έστειλε την εικόνα. «Δεν είδα ότι ήταν ο Λαμίν, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε παιδί. Εκείνη τη στιγμή είδα ότι ήταν με τον Μέσι, ο οποίος εκείνη την εποχή δεν ήταν ακόμα αυτό που είναι τώρα», τονίζει ο Μονφόρτ.

«Ήταν μια περίπλοκη φωτογραφία. Ο Μέσι ήταν ακόμα πιο ντροπαλός απ’ ό,τι είναι τώρα. Αλλά είναι πολύ επαγγελματίας και το έκανε εύκολο. Ήταν ήρεμος, υπομονετικός, χαρούμενος. Το να κρατάει το παιδί δεν ήταν η ειδικότητά του, αλλά το έκανε πολύ καλά», εξομολογείται ο φωτογράφος.

Μπροστά στον φωτογράφο βρέθηκε τότε ο Μέσι με τον πολύ μικρό Λαμίν στην αγκαλιά του και το όλο σκηνικό εκτυλισσόταν μέσα σε μια μπανιέρα. Η ιδέα ήρθε στο φωτογράφο το προηγούμενο απόγευμα, ενώ σκεφτόταν πώς θα έπρεπε να αλληλεπιδράσει ένα μωρό μόλις λίγων μηνών με τον ποδοσφαιριστή. Μία ευφυής σύλληψη στο σκηνικό της φωτογραφίας που έμελλε να γίνει τόσο γνωστή χρόνια μετά. Μια ιδέα τόσο τυχαία, ή συναινετική, όσο και η συνάντηση εκείνη τη στιγμή ενός πολλά υποσχόμενου ποδοσφαιριστή και πλέον σταρ, και του παίκτη που τώρα δείχνει έτοιμος να κατακτήσει τον κόσμο.

Ο Μονφόρτ έκανε μπάνιο την κόρη του. «Γιατί να μην φέρω τη λεκάνη και να τον αφήσω να κάνει μπάνιο το μικρό παιδί;» αναρωτήθηκε ο ίδιος. «Η εικόνα δημιουργήθηκε αμέσως στο μυαλό μου», θυμάται.

🚨🇪🇸🇦🇷 Lionel Messi with Lamine Yamal as a baby back in December 2007, from Spanish newspaper @sport.

It was a photoshoot organised for a charity calendar. pic.twitter.com/C7jCKbYnp7

— EuroFoot (@eurofootcom) July 5, 2024