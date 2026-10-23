Μια ξεχωριστή διάκριση προστέθηκε στη σπουδαία πορεία του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος βρέθηκε στο Οβιέδο της Ισπανίας για να παραλάβει το βραβείο «Πριγκίπισσα των Αστουριών» στην κατηγορία του αθλητισμού.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους φιλάθλους και, στο περιθώριο της παρουσίας του, παραχώρησε συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, στις αξίες που τον συνόδευσαν όλα αυτά τα χρόνια και στους ανθρώπους που τον στήριξαν.

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