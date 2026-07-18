Ο Λιονέλ Μέσι χαρακτήρισε τον Γιαμάλ ως ένα από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και τόνισε πως η Μπαρτσελόνα είναι τυχερή που τον έχει.

Πριν από 19 χρόνια ο Αργεντίνος σούπερ σταρ φωτογραφήθηκε κρατώντας αγκαλιά τον 5μηνών Ισπανό άσο στα αποδυτήρια του Καμπ Νου. Σήμερα, οι δρόμοι τους συναντιούνται ξανά, αλλά αυτή τη φορά ως αντίπαλοι. Σε λίγες ώρες θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη με έπαθλο την κορυφή του κόσμου.

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