Η Εθνική ομάδα έκανε τους Έλληνες περήφανους, καθώς όχι μόνο παρέμεινε πρώτη και αήττητη απέναντι σε πανίσχυρους αντιπάλους όπως η Γερμανία, η Ολλανδία αλλά και η Σερβία, αλλά συνδύασε τις επιτυχίες μ’ εξαιρετικές εμφανίσεις στον αγωνιστικό χώρο.

Η γαλανόλευκη άλλαξε επίπεδο, καθώς έχει πλέον πολλούς παίκτες που αγωνίζονται στα μεγάλα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Η εξέλιξη του Τζόλη, του Μαυροπάνου, του Τσιμίκα, του Παυλίδη, του Τζολάκη, του Κωστούλα, του Κουλιεράκη, του Ιωαννίδη, του Δουβίκα, του Βαγιαννίδη και των άλλων παιδιών, έχει φέρει αυτοπεποίθηση κι ενίσχυση της πίστης πως πλέον η Ελληνική ομάδα μπορεί να νικήσει ακόμη και τα ισχυρότερα Ευρωπαϊκά συγκροτήματα.

Δυστυχώς αυτούς τους παίκτες και πολλούς ακόμη δεν μπορούμε να τους απολαύσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πλέον οι σύλλογοί μας εφοδιάζουν με έναν-δύο παίκτες ο καθένας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και περιμένουμε από κάποιους καλούς ξένους που χρυσοπληρώνονται να κάνουν τη διαφορά.

Μετά τις επικές εμφανίσεις της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επιστρέφουμε εντός των τειχών, καθώς το πρωτάθλημα φουντώνει.

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