Το απόλυτο χάος έζησε δημοσιογράφος σε ζωντανή σύνδεση που έκανε στη νότια Φλόριντα έξω από το γήπεδο στο Μαϊάμι για το Μουντιάλ. Η Κέισι Χιντζ στην προσπάθειά της να μεταφέρει τα αθλητικά τεκταινόμενα για το κανάλι WPLG Local 10 δέχθηκε «επίθεση» από μεθυσμένους οπαδούς.

Ειδικότερα, Σκωτσέζοι οπαδοί την αγκάλιαζαν, χοροπηδούσαν, φώναζαν συνθήματα και έβριζαν στο μικρόφωνο.

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Η ζωντανή σύνδεση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον σημερινό αγώνα μεταξύ Σκωτίας και Βραζιλίας στον 3ο όμιλο του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Μαϊάμι. Ένας από τους μεθυσμένους οπαδούς της Σκωτίας άρπαξε το μικρόφωνο της Χιντς και είπε «αγαπάμε το Μαϊάμι… Ζήτω στη γαμ…νη Σκωτία, ζήτω στη γαμ…νη Σκωτία!».

Η δημοσιογράφος τον απομάκρυνε και εκείνος γύρισε και ζήτησε συγγνώμη. Άλλοι οπαδοί φώναζαν «no Scotland, no party». «Ζητώ συγγνώμη από τους θεατές για τις ύβρεις που ακούστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι έπιναν όλη μέρα», ανέφερε Κέισι Χιντζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Boston Beer Co εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έγραφε ότι οι οπαδοί της Σκωτίας κατανάλωσαν τέσσερις φορές περισσότερη μπύρα από την ποσότητα που διέθετε η εταιρεία σε μια περίοδο διακοπών, όπως αυτή, και πρέπει να προγραμματίσει επείγουσες παραδόσεις μπύρας.