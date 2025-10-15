Η βία στα γήπεδα αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για τη Σομαλία, τόσο που έχει αποτελέσει και θέμα συζήτησης σε διεθνές επίπεδο. Σε στάδια όπως αυτά του Γκαλκάγιο και της Μογκαντίσου έχουν σημειωθεί μέχρι και πυροβολισμοί.

Το 2020, ο ΟΗΕ είχε καταδικάσει ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στο γήπεδο Γκαλκάγιο, το οποίο είχε τραυματίες και θύματα. Η επίθεση αυτή θεωρήθηκε πλήγμα για την ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Όμως, τα πράγματα δεν έχουν καλυτερέψει ιδιαίτερα από τότε. Μόλις στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2025, υπήρξαν αναφορές πως η αστυνομία συνέλαβε επτά νεαρούς στη Μογκαντίσου για «ταραχές» εντός του σταδίου.

Δεν είναι τυχαίο που οι χρήστες του διαδικτύου δημοσιεύουν το παρακάτω βίντεο, όπου οι σφαίρες πέφτουν… βροχή εντός του Mogadishu Stadium και μιλάνε για μια «συνηθισμένη μέρα στη Σομαλία».