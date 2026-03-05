Πίσω από την ένταση και τα παιχνίδια επιβίωσης του Survivor, ξεδιπλώνεται μια πιο προσωπική και ανθρώπινη ιστορία.

Ο Μιχάλης Σηφάκης, πρώην τερματοφύλακας με θητεία σε ΟΦΗ, Ολυμπιακό, Άρη και Εθνική ομάδα, ξέσπασε σε λυγμούς στο νέο επεισόδιο του ΣΚΑΪ όταν ήρθε η σειρά του να διαβάσει γράμματα από τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο λόγος; Η σχέση του με τον πατέρα του, Μήρωνα Σηφάκη, επίσης πρώην τερματοφύλακα και νικητή του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, που υπήρξε απόσταση και ψυχρότητα.

Με σπασμένη φωνή, ο Μιχάλης Σηφάκης αποκάλυψε: «Με τον πατέρα μου δεν είχαμε καλές σχέσεις. Από το 2007 λείπω από το σπίτι μου και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω πολλές εικόνες με τους γονείς μου ή τα αδέλφια μου». Η συναισθηματική φόρτιση αποτυπώθηκε καθαρά όταν μίλησε για τον μικρό αδελφό του, που μεγάλωσε χωρίς την παρουσία του: «Τον περνάω 17 χρόνια στην ουσία, έλειπα όλη την εφηβεία του. Τους αγαπώ πολύ, ξέρουν ότι αντέχω».

