Με ένα βίντεο στα social media με μουσικό χαλί το θρυλικό «The Final Countdown», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την επιστροφή του Final-4 της EuroLeague στην Αθήνα, 19 χρόνια μετά την τελευταία διοργάνωση στο ΟΑΚΑ.

Κρατώντας μια μπάλα του μπάσκετ, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την είδηση ως «ένα ακόμη πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ», ειδικά μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής ομάδας στα ημιτελικά του EuroBasket.

«Μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής μας στα ημιτελικά του Eurobasket, σήμερα είχαμε ακόμα ένα πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ. Μετά από 19 χρόνια το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός και ολοκλήρωσε: «Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στην πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Με την ελπίδα να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four και γιατί όχι και στον τελικό».