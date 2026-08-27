Στο πιο «καυτό» ποδοσφαιρικό θέμα συζήτησης της τελευταίας εβδομάδας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη-Βόρεια Ελλάδα», που αφορούσε και το νέο τμήμα του Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο παραδόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία.

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά σε σχόλιο που άκουσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, καθ’ οδόν προς την εκδήλωση άκουσε έναν νεαρό ακροατή να εκφράζει τη δική του προτεραιότητα, λέγοντας με χιούμορ: «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια!».

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