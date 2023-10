Ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο MLS και πλέον είναι… έτοιμος να μονομαχήσει με τον Λιονέλ Μέσι και τον Έντουαρντ Λέβεν για τον τίτλο του καλύτερου νεοεισερχόμενο παίκτη στο πρωτάθλημα, «MLS Newcomer of the Year» .

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έκανε θραύση με την μεταγραφή του στην Ίντερ Μαϊάμι και σε έξι παιχνίδια σημείωσε 11 γκολ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Από την άλλη ο Έλληνας επιθετικός της Ατλάντα Γιουνάιτεντ σκόραρε 17 φορές σε 27 ματς, όντας ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Ο Έντουαρντ Λέβεν σε 29 παιχνίδια έχει έξι γκολ και 9 ασίστ

Lionel Messi is nominated for the MLS Newcomer of the Year award!🏆

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🇦🇷 Lionel Messi

🇬🇷 Giorgos Giakoumakis

🇩🇪 Eduard Löwen pic.twitter.com/CYz9wkWvDL

— Roy Nemer (@RoyNemer) October 26, 2023