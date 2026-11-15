Η Athens Kallithea άφησε δύο βαθμούς στην Καλαμαριά στην 11η «στροφή» της Superbet League 2, ωστόσο έπεστρεψε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της την ΑΕΛ.

Το σύνολο του Βαγγέλη Μόρα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το «στραβόπατημα» των «βυσσινί» και να διευρύνει τη διαφορά του στην δεύτερη θέση της βαθμολογικής κατάταξης. Παρά το προβάδισμα της και την εξαιρετική της απόδοση στο πρώτο μέρος απέναντι στον Απόλλωνα, η ομάδα της Αθήνας κατέβασε ταχύτητα στην επανάληψη και… το «πλήρωσε» στο 73′ με απίθανη εκτέλεση φάουλ του Καραμπέρη.

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