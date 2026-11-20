Η Μπενφίκα είναι αποφασισμένη να μην πουλήσει εύκολα τον Βαγγέλη Παυλίδη εκτός και αν δεχτεί πρόταση που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της.

Σύμφωνα με την πασίγνωστη πορτογαλική εφημερίδα «A Bola», οι «λουζιτανοί» θεωρούν τον διεθνή Έλληνα επιθετικό αναντικατάστατο και μόνο με τρελά… λεφτά θα δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να τον παραχωρήσουν.

Ήδη κυκλοφορούν φήμες για έντονο ενδιαφέρον που φέρεται να υπάρχει από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, κυρίως της Premier League, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου του 2027.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον έχει βάλει στο μεταγραφικό της «στόχαστρο».

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