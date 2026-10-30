Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε αντικείμενο χιουμοριστικών σχολίων για την εμφάνισή του στο «Etihad», όμως ο Νορβηγός επιθετικός αντιμετώπισε το διαδικτυακό τρολάρισμα με αυτοσαρκασμό.

Ο φορ της Μάντσεστερ Σίτι εμφανίστηκε στο γήπεδο με μακρύ καφέ παλτό και μαύρο σκουφάκι με τους χρήστες των social media να σπεύδουν να τον παρομοιάσουν με το έναν «κακό» από την ταινία «Μόνος στο σπίτι», τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός Τζο Πέσι.

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