Νέες διαστάσεις, που ξεπερνούν τα στενά αθλητικά όρια και λαμβάνουν χαρακτήρα γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, προσλαμβάνει η απόφαση της FIFA και του Τζιάνι Ινφαντίνο, να άρει την ποινή αποκλεισμού του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπάλογκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σε μια συντονισμένη κίνηση, 72 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προερχόμενα από έξι διαφορετικές πολιτικές ομάδες, συνυπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας σε βάρος του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το χρονικό της «παρέμβασης» Τραμπ

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Μπάλογκαν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, γεγονός που επέσυρε αυτόματη ποινή αποκλεισμού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας την ανατροπή της τιμωρίας του παίκτη.

Μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, η πειθαρχική επιτροπή της FIFA άλλαξε τα δεδομένα, δίνοντας το «πράσινο φως» στον ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί στο κρίσιμο ματς των ΗΠΑ κόντρα στο Βέλγιο.

Σκληρή γλώσσα από τους Ευρωπαίους νομοθέτες

Με επιστολή τους, η οποία στάλθηκε στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωβουλευτές καλούν τις ομοσπονδίες να αντιδράσουν και να ζητήσουν την απόδοση ευθυνών από την ηγεσία της FIFA, καθώς δεσμεύονται από τον ίδιο κώδικα δεοντολογίας.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: η απόφαση της FIFA να αλλάξει τον κανόνα περί τιμωρίας μετά από κόκκινη κάρτα εν μέσω της διοργάνωσης αποτελεί ντροπή και διαστρέβλωση της δικαιοσύνης. Για ακόμη μία φορά είδαμε τον Ινφαντίνο και τη FIFA να υποκύπτουν στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ» είπε σχετικά ο Μπάρι Άντριους, Ευρωβουλευτής της ομάδας Renew και συντάκτης της επιστολής

Ο Άντριους, ο οποίος σε προηγούμενη επιστολή του είχε χαρακτηρίσει τη FIFA «βαθιά διεφθαρμένη», τόνισε τη σπάνια διακομματική στήριξη που έλαβε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, καθιστώντας τη, την ευρύτερα υποστηριζόμενη μέχρι σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η επιστολή, την οποία είδε το Euronews, απευθύνεται στις 27 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας τες να αναλάβουν επίσημα δράση ελέγχου στη FIFA ζητώντας έρευνα σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πίσω από την άρση της τιμωρίας του Μπαλογκούν.

«Πιστεύουμε ότι είναι καιρός οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, οι οποίες είναι όλες μέλη της FIFA, να παρέμβουν και να ζητήσουν από τη FIFA να διερευνήσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων [στην υπόθεση Μπαλογκούν]», αναφέρει το κείμενο.

Η «απάντηση» στο γήπεδο και η σιωπή της FIFA

Παρά την εσπευσμένη επιστροφή του Μπάλογκαν στα γήπεδα, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από ένα ανώτερο αγωνιστικά Βέλγιο. Μάλιστα, το κλίμα φορτίστηκε περαιτέρω όταν οι Βέλγοι διεθνείς επέλεξαν να πανηγυρίσουν το τέταρτο γκολ τους χλευάζοντας τις χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά της, η FIFA δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για την επιστολή των 72 ευρωβουλευτών. Σε προγενέστερες δηλώσεις του, πάντως, ο Τζιάνι Ινφαντίνο είχε αρνηθεί οποιαδήποτε κατηγορία περί παρέμβασης ή επηρεασμού της ανεξάρτητης πειθαρχικής επιτροπής.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η τρίτη επιστολή πίεσης που δέχεται η FIFA από Ευρωπαίους αξιωματούχους μέσα σε δύο εβδομάδες, καθώς πρόσφατα είχε ασκηθεί κριτική και από τον ευρωβουλευτή Πέτρας Άουστρεβιτσιους για την απόφαση της Ομοσπονδίας να επιτρέψει τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάτω των 15 ετών.