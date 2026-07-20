Το Μουντιάλ τελείωσε και άφησε πίσω του μια γλυκιά γεύση από τις φαντασμαγορικές τελετές που το πλαισίωσαν. Η πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν τύπου …. άρτον και θεάματα.

Ήταν η πρώτη φορά που τόσες πολλές χώρες πανηγύρισαν και αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές τους. Είτε για ένα αποτέλεσμα, είτε για μια πρόκριση, είτε για μια μεγάλη επιτυχία και φυσικά είτε για μια κατάκτηση. Η τελευταία βέβαια δικαιολογείται. Αλλά για να πανηγυρίζεις για… μισό αποτέλεσμα και να ετοιμάζεις υποδοχή στη χώρα σου της αποστολής, είναι κάπως τραβηγμένο και στρέφει το ενδιαφέρον του κόσμου στην μπάλα, περισσότερο απ’ όσο το… αξίζει.

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