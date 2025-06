Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, επικρατώντας της μαχητικής Φλαμένγκο με 4-2 στο Μαϊάμι.

Με μπροστάρη τον Χάρι Κέιν που σκόραρε δις και καθοδήγησε επιθετικά τους Βαυαρούς, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έκλεισε ραντεβού με την Παρί Σεν Ζερμέν στις 5 Ιουλίου στην Ατλάντα.

A powerful strike off the lower post and in — @FCBayern go 0-2 up in style.

Το ξεκίνημα της Μπάγερν ήταν καταιγιστικό. Μόλις στο 6ο λεπτό, από κόρνερ του Κίμιχ, ο Πούλγκαρ άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Κέιν με δυνατό σουτ και λίγη τύχη, η μπάλα κόντραρε στον Ορτίζ, έκανε το 0-2.

GORETZKA FROM RANGE 🚀 makes it 1-3!

A slight deflection off the backline — and all Rossi can do is watch it hit the net.

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLABAY pic.twitter.com/mOQl2FonE8

