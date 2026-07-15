Η αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για πιθανές εστίες έντασης ανάμεσα σε οπαδούς της Αγγλίας και της Αργεντινής, αφότου το FBI χαρακτήρισε τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως έναν αγώνα «υψηλού ρίσκου».

Μικροσυμπλοκές έχουν ήδη ξεσπάσει ανάμεσα σε υποστηρικτές των δύο πλευρών στα «προεόρτια» του ημιτελικού, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι Αργεντινοί χούλιγκαν ενδέχεται να κατευθυνθούν προς τις ΗΠΑ για τη θρυλική κόντρα.

Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί είναι ενισχυμένα για το match στην Ατλάντα, καθώς χιλιάδες οπαδοί φτάνουν στην πόλη εν μέσω μιας φρενίτιδας για ένα μόνο εισιτήριο, με τις τιμές των θέσεων στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της Fifa να αγγίζουν έως και τα 3.700 δολάρια (2.700 λίρες).

Στο στάδιο της Ατλάντα χωρητικότητας 68.239 θεατών θα υπάρχουν ξεχωριστές πύλες εισόδου για τους οπαδούς των δύο ομάδων. Ωστόσο δεν θα υπάρχει διαχωρισμός (ζώνες ασφαλείας) μόλις εισέλθουν στο εσωτερικό του σταδίου. Οι Αρχές προσπαθούν να μετατρέψουν ορισμένα από τα μπαρ της πόλης ως «αγγλικά» και άλλα ως «αργεντινικά», σε μια προσπάθεια να κρατήσουν τους οπαδούς χωριστά για να αποφύγουν τα χειρότερα…

Η θρυλική αναμέτρηση στη σκιά των Φώκλαντς και του Μαραντόνα

Ο πόλεμος των Φώκλαντς μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας το 1982, το γκολ με το «Χέρι του Θεού» από τον Ντιέγκο Μαραντόνα που απέκλεισε τη Βρετανία από το Μουντιάλ του 1986, αλλά και η κόκκινη κάρτα του Ντέιβιντ Μπέκαμ το 1998 επισκιάζουν την συγκεκριμένη ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής δεν βοήθησε την κατάσταση, καθώς κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο οι παίκτες τραγουδούν συνθήματα για «Las Malvinas, por Diego and por la ultima de Leo». Μαλβίνας αποκαλούν οι Αργεντινοί τις νήσους Φώκλαντ, στις οποίες εισέβαλαν τον 1982, σε μια προσπάθεια να αποδείξουν στους Βρετανούς ότι η κυριαρχία που για χρόνια τους ασκούσαν θα λάμβανε τέλος.

Τα συνθήματα αυτά, προκάλεσαν εκρηκτικές αντιπαλότητες μεταξύ των οπαδών και το κλίμα είναι τεταμένο.

Τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο των Φώκλαντς, ο Ντιέγκο Μαραντόνα έβαλε γκολ με το «Χέρι του Θεού», κερδίζοντας το παγκόσμιο κύπελλο. Ωστόσο, τότε δεν υπήρχε VAR για να επανεξεταστεί αν το γκολ είχε μπει με το χέρι ή με κεφαλιά, κάτι που χρόνια μετά αποδείχθηκε.

Το γκολ με το «Χέρι του Θεού»:

Η κυβέρνηση του Μπουένος Άιρες βρίσκεται σε επαφή με τους Βρετανούς ομολόγους της, το FBI και την τοπική αστυνομία προκειμένου να αποτραπούν τυχόν επεισόδια. Υπάρχουν φόβοι ότι ομάδες χούλιγκαν από σκληρές «barrios», δηλαδή γειτονιές, πόλεων όπως το Μπουένος Άιρες, η Κόρδοβα και η Μεντόσα προσπαθούν μανιωδώς να φτάσουν στις ΗΠΑ.

Έχει δοθεί εντολή στους υπεύθυνους ασφαλείας του σταδίου να κατάσχουν σημαίες που απεικονίζουν τα νησιά Φώκλαντ με τα χρώματα της Αργεντινής και με εκείνες που τα αναγράφουν ως «Μαλβίνας» (Malvinas).

Αργά το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου, ο Γκάρι Λίνεκερ (παλαίμαχος ποδοσφαιριστής από την Αγγλία) αρνήθηκε να ανακαλέσει για τη χρήση της λέξης «Μαλβίνας» στο podcast του «The Rest is Football». Απαντώντας στις επικρίσεις, δήλωσε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό αποτελεί θέμα, πραγματικά. Έτσι το αποκαλούν στην Αργεντινή. Επομένως, είναι απλώς ένας πραγματικά ορθός όρος».

Οι Αρχές της Ατλάντα λοιπόν, θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή ενόψει της αναμέτρησης, ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες που αναβιώνει μια από τις μεγαλύτερες και πιο φορτισμένες ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες διεθνώς. Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα υπάρξουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, περιμετρικά αλλά και μέσα στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει το ματς, όσο και στα σημεία όπου θα συγκεντρωθούν Άγγλοι και Αργεντινοί φίλαθλοι.

Πηγή: Daily Mail