Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοζέ Μουρίνιο, απάντησε στις διαμαρτυρίες της Σεβίλλης για τη διαιτησία του μεταξύ τους αγώνα για την 9η αγωνιστική της La Liga (νίκη 4-1 για τους Μαδριλένους), με δήλωση που προξενεί αίσθηση.

Ο Πορτογάλος απέφυγε να απαντήσει στις δηλώσεις του Λουίς Γκαρθία Πλάθα (τεχνικός των Ανδαλουσιανών) μέσω των οποίων εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία.

Συγκεκριμένα διαμαρτυρήθηκε για δύο φάσεις.

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