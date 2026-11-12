Σοβαρό οικονομικό πρόβλημα έχει προκύψει στην ΕΟΚ, λίγες ημέρες μετά την ανάληψή της από τη μεταβατική διοίκηση, με την Πολιτεία να αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα στα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Σημαντικά προβλήματα έχουν αναδυθεί στα κλιμάκια της ΕΟΚ, μετά την αναστολή της επιχορήγησης από την Πολιτεία, μέχρι να επιλυθεί το ανοιχτό ζήτημα των διαχειριστικών ελέγχων, που έχουν επιβληθεί μετά το σκάνδαλο Basketgate που ξέσπασε και είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου και την προφυλάκισή του.

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