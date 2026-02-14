Η ΑΕΚ βρίσκεται σε εντυπωσιακή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, καθώς μετρά 12 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις! Αυτή τη φορά κατάφερε να επικρατήσει με του ΠΑΟΚ (88-71) στη Θεσσαλονίκη και να ανέβει στις 13 νίκες, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Τζέιμς Νάναλι, καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους (εκ των οποίων οι 9 στην 4η περίοδο), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Βοήθεια στην επίθεση έδωσαν και οι Φρανκ Μπάρτλεϊ, Γκρεγκ Μπράουν και ΡαϊΚουάν Γκρέι μετρώντας αθροιστικά 46 πόντους (18, 14 και 14 αντίστοιχα).

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δείχνει να αγκαλιάζει έτσι την τρίτη θέση στην regular season, παρότι παρατάχθηκε χωρίς τους Δημήτρη Φλιώνη και Δημήτρη Κατσίβελη, δηλαδή δύο από τους βασικούς χειριστές της, στην Πυλαία.

