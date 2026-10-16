Στην πρώτη της αλλαγή στη λίστα ξένων του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL προχώρησε η ΑΕΚ, καθώς, οι «κιτρινόμαυροι» δήλωσαν τον Γκρεγκ Μπράουν στη θέση του ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ βρισκόταν εκτός δράσης εδώ και 3,5 μήνες λόγω επέμβασης στον μηνίσκο και πλέον επέστρεψε. Μάλιστα, είναι πιθανό να πραγματοποιήσει σύντομα το φετινό του ντεμπούτο.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μύκονο (17/10, 15:00, ΣΠΟΡ FM TV) στη SUNEL Arena για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Την πρώτη του επίσημη συμμετοχή θα κάνει και ο Ντέρικ Γουίλιαμς, με τους μοναδικούς απόντες τους Μπάρτλεϊ και Φίζελ.