Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας «κόπηκε» από τον Ντράγκαν Σάκοτα για το ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), που θα διεξαχθεί στα «Δύο Αοράκια» στο πλαίσιο του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Ένωση θα παραταχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού με τους Μπάρτλεϊ, Λεκάβιτσιους, Νάναλι, Μπράουν, Γκρέι και Φίζελ να συμπληρώνουν την εξάδα των ξένων.

Εκτός είναι και ο Αντόνις Αρμς, που δεν υπολογίζεται, ενώ με την αποστολή ταξίδεψαν οι Φλιώνης και Κατσίβελης, ωστόσο δεν αναμένεται να αγωνιστούν λόγω τραυματισμών.