Η ΑΕΚ μετρά ήδη τέσσερις απουσίες (Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης) ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (7/12, 13:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για την 9η αγωνιστική της Greek Basketball League… και κινδυνεύει να μην έχει και τον νεοαποκτηθέντα Τζιαν Κλαβέλ. Ο Πορτορικανός τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση με την Ένωση (5/12).

Ο Τζιαν Κλαβέρλ υπέστη εξάρθρωση δεξιού ώμου μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center. Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC προέβη σε άμεση ανάταξη. Ο άτυχος αθλητής θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία στο «Μetropolitan General» για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, και όπως είναι φυσικό στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο επικρατεί αγωνία.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα περίμενε πως και πως την έλευση του Τζιαν Κλαβέλ εν όψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό και πέντε ημέρες πριν από την κομβική αναμέτρηση με τη Λέβιτσε… αλλά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει αν μπορεί να τον υπολογίζει.

Το θετικό είναι πως επέστρεψε ο έμπειρος Λιθουανός Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.