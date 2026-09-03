Μία μέρα πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Τραπεζούντα και στη συνέχεια για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα συνεχιστούν τα φιλικά προετοιμασίας, οι παίκτες και το επιτελείο της Ένωσης γευμάτισαν σε μαγαζί στην Κηφισιά. Στο γεύμα μάλιστα, που ήταν σε χαλαρούς ρυθμούς, έδωσε το παρόν και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Μάκης Αγγελόπουλος.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας κινούνται στην ΑΕΚ, με την ελληνική ομάδα να αναχωρεί αύριο από την Ελλάδα για την Τουρκία, όπου θα συνεχίσει τα φιλικά κόντρα στην Τραμπζονσπόρ (4/9, 19:00), πριν από ένα διπλό φιλικό κόντρα σε Εφές και Εροκσπόρ (5/9, 16:30/19:00).

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