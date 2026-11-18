Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 19:00, τη Φάλκο Σομπατέλι στη SUNEL Arena, για την 4η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου του Basketball Champions League (Magenta Sport 4).

Οι κιτρινόμαυροι έχουν 2-1 και έρχονται μετά την εντός έδρας ήττα από τη Δόξα Λευκάδας στο πρωτάθλημα. Η Φάλκο έχει 1-2 και ηττήθηκε 72-66 από την ΑΕΚ στην Ουγγαρία. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ θα μπορούσε, με νίκη, να πάει στο 3-1 και να περάσει πάνω από τη Βίλπας και την Αντβέρπ, που έχουν 2-2. Η πρώτη θέση οδηγεί απευθείας στους «16», ενώ η δεύτερη και η τρίτη στα play-in.

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