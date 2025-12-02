Η AEK συνεχίζει με προβλήματα την προετοιμασία της για το ματς στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό, την Κυριακή (7/12, 13:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. O Ντράγκαν Σάκοτα δεν υπολογίζει σε τέσσερις παίκτες (Κουζμίνσκας, Μπράουν, Κατσίβελη και Χαραλαμπόπουλο) για τον δύσκολο αγώνα απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Με πρόβλημα επέστρεψαν από την εθνική ομάδα και τα δύο ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος υπέστη κάκωση αριστεράς ποδοκνημικής και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που υπέστη ήπια τενοντοπάθεια αριστερού αχιλλείου.

Εκτός δράσης τέθηκαν και οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Γκρεγκ Μπράουν, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού.