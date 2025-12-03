Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για την ΑΕΚ, καθώς ο ΡαϊΚουάν Γκρέι τέθηκε προσωρινά εκτός δράσης, ενόψει των αναμετρήσεων με Ολυμπιακό και Λέβιτσε.

Ο Αμερικανός τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της προπόνησης στη SUNEL Arena.

Ο Γκρέι μεταφέρθηκε άμεσα στο «Metropolitan General», όπου υποβλήθηκε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ελαφρά διάσειση. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένουν και οι Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κουζμίνσκας και Κατσίβελης.