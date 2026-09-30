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Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της κυκλοφορίας των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στο Μαρούσι, που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στη SUNEL Arena (3/10, 16:00).

Αντίστροφα μετράμε για την πρεμιέρα της Basket League 2026-27, με την Ένωση να κάνει πρεμιέρα μπροστά στο κοινό της και να θέλει να ξεκινήσει με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της κόντρα στην ομάδα των Βορείων προαστίων.

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