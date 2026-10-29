Η βαριά ήττα από την Αντβέρπ στο Basketball Champions League και το αρνητικό αποτέλεσμα στο Παλατάκι απέναντι στον ΠΑΟΚ φέρνουν εξελίξεις στην ΑΕΚ. Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει ήδη αναγνωρίσει λάθη στον σχεδιασμό και προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις στο ρόστερ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στις προσδοκίες. Η παρουσία του Αμερικανού αξιολογείται από το τεχνικό επιτελείο, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν οριστική απόφαση για το μέλλον του.

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