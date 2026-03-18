Με στόχο να «σφραγίσει» την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, η ΑΕΚ δοκιμάζεται απόψε (20:00, Cosmote Sports 4 ) στη Γερμανία απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, στην αυλαία της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με το απόλυτο (5-0), έχοντας αφήσει στη δεύτερη θέση τους Γερμανούς (4-1). Το σημαντικό για την «Ένωση» είναι πως έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία, μετά τη νίκη με 88-80 στο πρώτο ματς στη SUNEL Arena, κάτι που της επιτρέπει να κρατά την πρωτιά ακόμη και σε περίπτωση ήττας έως 8 πόντων.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr