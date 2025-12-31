Τέλος εποχής για τον Κρις Σίλβα στην ΑΕΚ, καθώς ο Αμερικανός σέντερ ενημέρωσε επίσημα τη διοίκηση της «Βασίλισσας» ότι αποδέχθηκε την πρόταση της Φενέρμπαχτσε.

Οι Τούρκοι θα καταβάλουν το προβλεπόμενο buy-out (περίπου 150.000 με 200.000 ευρώ) και έτσι ο εκρηκτικός ψηλός ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Κωνσταντινούπολης, για λογαριασμό της πρωταθλήτριας Ευρώπης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η εξέλιξη έρχεται σε κομβικό σημείο για την ΑΕΚ, καθώς ο Σίλβα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της φετινής πορείας της ομάδας. Παρά το πλήγμα, οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στους άμεσους στόχους τους.

Το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Προμηθέα στην Πάτρα αναμένεται να είναι το τελευταίο του Σίλβα με τη φανέλα της ΑΕΚ, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη για τη διατήρηση της τέταρτης θέσης και την απευθείας πρόκριση στο Final-8 του Κυπέλλου.