Στην ΑΕΚ, μετά τη χθεσινή (15/11) νίκη επί του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στρέφουν πλέον το βλέμμα στην άφιξη του Γκρεγκ Μπράουν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ενημέρωσε ότι θα ταξιδέψει για την Αθήνα τη Δευτέρα (17/11), προκειμένου να υποβληθεί άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις, πριν τεθεί στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα,.

Ο Μπράουν αποκτήθηκε ως αντικαταστάτης του Άντονις Αρμς και ο προπονητής της Ένωσης περιμένει με ανυπομονησία να τον εντάξει στο ροτέισον, ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων της ομάδας σε Greek Basketball League και Basketball Champions League.

