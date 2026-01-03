Παρά τα προβλήματα στο ρόστερ της, η ΑΕΚ κατάφερε να φύγει νικήτρια από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 94-86 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα παρέμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και ταυτόχρονα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πλέον, η ΑΕΚ στρέφει το βλέμμα της στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων, αλλά και στον σχεδιασμό της ενίσχυσης στη θέση του σέντερ, μετά την αποχώρηση του Κρις Σίλβα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε.

Να θυμίσουμε πως η Ένωση έχει ήδη ενισχυθεί με την απόκτηση του πολύπειρου Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος ωστόσο ήταν ανενεργός 7 μήνες και ψάχνει την επιστροφή του στην δράση με την φανέλα της ΑΕΚ.