Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε πως με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, δεν θα επιτραπεί η παρουσία οργανωμένων φιλάθλων της Ένωσης στον εκτός έδρας αγώνα με τον Προμηθέα, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου και ώρα 18:15 στο «Δημήτρης Τόφαλος».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι: Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Iωάννη Βρούτση, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών μας, για την αναμέτρηση Προμηθέας Πάτρας BΙΚΟΣ COLA – ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο (03/01/2026, 18:15) στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL».