Ανήμπορη να συμμετάσχει στο Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» είναι η ΑΕΚ που ενημέρωσε ότι αποσύρει τη συμμετοχή της εξαιτίας των συνεχόμενων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας και των τραυματισμών που αντιμετωπίζει.

Με 11 απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, καθώς όπως έγινε γνωστό μεγάλο μέρος του κιτρινόμαυρου ρόστερ παρουσίασε έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας μετά την επιστροφή της αποστολής της ομάδας στη βάση της έπειτα από την παρουσία της στη Ρόδο.

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