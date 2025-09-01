Δίχως απρόοπτα ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν από την έναρξη των διεθνών φιλικών προετοιμασίας.

Η Ένωση ετοιμάζεται για την αναχώρησή της στο παγωμένο Λιβίνιο της Ιταλίας, όπου θα συμμετάσχει στο Valtellina Summer League 2025, δίνοντας δύο σημαντικά τεστ απέναντι σε Κρεμόνα και Τρέντο.

Αναλυτικά:

Η «κιτρινόμαυρη» αποστολή θ’ αναχωρήσει για το παγωμένο Λιβίνιο των Ιταλικών Άλπεων αύριο (Τρίτη, 02/09), προκειμένου να λάβει μέρος στο Valtellina Summer League 2025.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η ΑΕΚ θ’ αντιμετωπίσει στο Λιβίνιο (19:00, ώρα Ελλάδος) την Κρεμόνα, και στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00, ώρα Ελλάδος) την Τρέντο».