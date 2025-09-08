Η ΑΕΚ ηττήθηκε 95-93 από την Κλουζ, στο πλαίσιο του τουρνουά που διοργανώνει η Βάλτσεα στη Ρουμανία.

Η Ένωση με τρίποντο του Μπάρτλεϊ στα 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη μείωσε σε 93-92, όμως ο Ράσελ απάντησε από τα 6,75 σχεδόν στην εκπνοή και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Δεν αγωνίστηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος βρίσκεται στη Ρίγα της Λετονίας με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Επόμενος αγώνας για το συγκρότημα του Ντράγκαν Σάκοτα, αύριο (Τρίτη 09/12, 19:00) απέναντι στην Βάλτσεα.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 42-47, 62-67, 93-95

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης 2, Φλιώνης 3(1), Λεκαβίτσιους 8, Αρσενόπουλος 3(1), Πετσάρσκι 11(2), Κουζμίνσκας 11(3), Μπάρτλεϊ 8(2), Αρμς 22 (3 τρ. – 6 ριμπ.), Σίλβα 19 (8 ριμπ.).

Κλουζ (Σιλβάσαν): Μόλιναρ 5, Τσεπόι 2, Μέτιτς 13, Ράσελ 27, Σάμπο 2, Γούντμπερι 5, Μένσα 9, Τέιλορ 10, Κρικ 22.