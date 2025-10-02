Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ΚΑΕ ΑΕΚ παρουσίασε την εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας… η οποία είναι εντυπωσιακή. Με το μαύρο χρώμα να κυριαρχεί και σχέδιο που παραπέμπει σε ραβδώσεις τίγρη.

Τη φανέλα του «Δικέφαλου» φόρεσε για πρώτη φορά, ώστε να τη δει ο φίλαθλος κόσμος της Ένωσης, ο νέος γκαρντ – φόργουορντ της ομάδας, Άντονις Άρμς.

Η ΑΕΚ ξεκινά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις το Σάββατο (4/10, 16:00), στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου, όπου και θα κάνει ντεμπούτο η νέα της εμφάνιση.