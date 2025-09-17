Η ΚΑΕ ΑΕΚ, σε όλες τις φιλικές αναμετρήσεις όπως και στην αποψινή (17/9) διεθνή αναμέτρηση με αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ, προβάλει το λογότυπο του Φορέα «Το Εργαστήρι» στην εμφάνισή της.

Ο Σύλλογος «Το Εργαστήρι» ιδρύθηκε το 1978 από γονείς ατόμων με νοητική αναπηρία και εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες προσφέρει σταθερά τις υπηρεσίες του σε ενήλικες με νοητική αναπηρία.

Η διοίκησή της Ένωσης πριν από την έναρξη του αγώνα τίμησε την πρόεδρο του Φορέα, κα. Μαρία Τουρκοχωρίτη, για την κοινωνική/ανθρωπιστική της προσφορά και τη συμβολή της, στην πολυετή συνεργασία του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» με την ΑΕΚ.

Τη βράβευση πραγματοποίησε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι και αυτό αποφασίστηκε συνειδητά, καθώς ο ίδιος έχει ιδρύσει και υποστηρίζει με κάθε τρόπο το ίδρυμα 4RGray.

Ο «κιτρινόμαυρος», είναι ο ιδρυτής του Foundation 4RGray, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει ως αποστολή να υποστηρίζει παιδιά από υποβαθμισμένες κοινότητες και σχολεία, προσφέροντάς τους ευκαιρίες και εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον. Η αποστολή του Ιδρύματος επικεντρώνεται στην παροχή βασικών πόρων και υποστήριξης σε οικογένειες, που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, διασφαλίζοντας ότι κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να ευημερήσει. Το ίδρυμα ξεκίνησε τη δράση του πριν από περίπου δύο χρόνια και εδρεύει στο Fort Lauderdale της Φλόριντα.

Μέχρι σήμερα, το ίδρυμα έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή περισσοτέρων από 50 οικογενειών σε τοπικά δημοτικά και γυμνάσια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορτών, μία περίοδο, που η στήριξη είναι εξαιρετικά σημαντική. Για την Ημέρα των Ευχαριστιών, το ίδρυμα με υπερηφάνεια συνέλεξε και διένειμε γεμάτα καλάθια τροφίμων σε 40 οικογένειες, εξασφαλίζοντας, ότι θα έχουν θρεπτικά γεύματα για να γιορτάσουν την ημέρα. Στη συνέχεια, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, υιοθέτησε 20 οικογένειες, προσφέροντάς τους ρούχα, παπούτσια και δώρα, φέρνοντας χαρά και ζεστασιά σε μία γιορτινή περίοδο.

Η δέσμευση του Ιδρύματος 4RGray δεν περιορίζεται μόνο στην εποχιακή υποστήριξη. Στόχος του είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με αυτές τις οικογένειες, προσφέροντας πόρους που τις ενδυναμώνουν στην καθημερινότητά τους. Οι άνθρωποί του πιστεύουν ακράδαντα, ότι κάθε παιδί αξίζει πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα βασικά αγαθά και το δικαίωμα να ονειρεύεται τα σπουδαία.