Ποινή κεκλεισμένων των θυρών για μία αγωνιστική επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης Βίας στην ΚΑΕ ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΑΒ τιμώρησε την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ για συμβάν που έλαβε χώρα στο ματς του περασμένου Σαββάτου (13/12) με τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena, όταν οπαδός της περίπου τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης άναψε καπνογόνο στην κερκίδα.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, όπως προαναφέραμε, ο «δικέφαλος» θα κληθεί να δώσει χωρίς κόσμο τον επόμενο εντός έδρας αγώνα του στη Greek Basketball League, απέναντι στον Άρη (27/12).

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ:

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό των καμερών του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της

αθλητικής εγκατάστασης,

γ) τις Εκθέσεις Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ ΚΑΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ, στις 13/12/2025, στο Κλειστό Γυμναστήριο “SUNEL ARENA», για το πρωτάθλημα STOIXIMAN GBL της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025-2026 και ειδικότερα δύο λεπτά και πενήντα τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αυτού, άγνωστος δράστης στο επάνω διάζωμα της θύρας των οργανωμένων οπαδών της γηπεδούχου ομάδας προέβη στην αφή και καύση ενός καπνογόνου, επέβαλε με την υπ’ αριθμό 55/2025 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας καλαθοσφαίρισης ανδρών της ΑΕΚ ΚΑΕ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025