Μολονότι η ΑΕΚ εδώ και αρκετές ημέρες είχε έρθει σε συμφωνία με τον Λούκας Λεκαβίτσιους, εν τέλει ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού δεν θα ντυθεί στα «κιτρινόμαυρα».

Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια για συμβόλαιο 300.000 ευρώ, με τον 31χρονο Λιθουανό άσο να έρχεται στην Αθήνα για να τελειώσει τη μετακίνησή του στην «Ένωση».

Πάντως, όπως προαναφέραμε, η μεταγραφή του Λεκαβίτσιους στην ΑΕΚ δεν θα προχωρήσει, καθώς ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις.

Έτσι, η Ένωση θα βγει και πάλι στην αγορά για την ενίσχυση στη θέση «1».

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Λεκαβίτσιους αγωνίστηκε στην Ζαλγκίρις Κάουνας και είχε κατά μέσο όρο 2,1 πόντους, 0,3 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 14 αγώνες στην Euroleague.