Λίγες ώρες αφού αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League με τη φανέλα της ΑΕΚ, τουρκικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως ο 29χρονος Γκαμπονέζος σέντερ συμφώνησε με την πρωταθλήτρια Euroleague 2024 Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

«Η Φενερμπαχτσέ κατέληξε σε συμφωνία με τον Κρις Σίλβα, ο οποίος αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Ο Σίλβα απέρριψε προσφορές από την Μπαρτσελόνα και την Παρτιζάν και είπε “ναι” στην Φενερμπαχτσέ», αναφέρει ο διακεκριμένος Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντζούογλου.

Ο Κρις Σίλβα έχει όρο στο συμβόλαιό του με την Ένωση για euroleague-out από την 1/1/2026. Ο Μάκης Αγγελόπουλος είχε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να τον διατηρήσει στις τάξεις της Ένωσης, αφού είναι δεδομένη η επιθυμία να μείνει στους «κιτρινόμαυρους».

Στο BCL είχε μέσο όρο 14,8 πόντους στα πέντε ματς από τα έξι της Ένωσης στον 6ο όμιλο, με 70% ευστοχία στα σουτ εντός πεδιάς. Τέλειωσε την πρώτη φάση με 8 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 1 κόψιμο μέσο όρο ανά αγώνα. Με 21 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης «άγγιξε» την 3η καλύτερη επίδοση της σεζόν.