Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Πετσάρσκι, που θα είναι ο σέντερ της ΑΕΚ στην προσεχή αγωνιστική περίοδο. Ο Σέρβος αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Ένωσης, η οποία είχε ανακοινώσει την απόκτησή του από τον Ιούλιο.

Πρόκειται για τον γιο του Μίροσλαβ Πετσάρσκι που τη δεκαετία του 1990 είχε αγωνιστεί στον Άρη, τον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο.

Ο 25χρονος με ύψος 2,08μ. είχε αγωνιστεί στις «μικρές» εθνικές ομάδες της Σερβίας. Στην περσινή σεζόν έπαιξε στην Λιετκαμπέλις και τη Νταρουσάφακα.